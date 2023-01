Sjøforsvaret om fregattforliset: En vanskelig sak for en av våre ansatte

– Vi har et støtteapparat som har tatt vare på ham og som har gitt faglig støtte til ham i forkant av rettssaken. Det har vært viktig for oss å ivareta en av våre, sier Rune Andersen til NTB da han ankom Hordaland tingrett i Bergen mandag morgen.

Sjøforsvarssjefen skal selv vitne i løpet av den to måneder lange rettssaken, og Andersen var derfor tilbakeholden med å kommentere selve saken, kollisjonen mellom fregatten Helge Ingstad og tankskipet Sola TS natt til 8. november 2018.

– Jeg har ikke mulighet til å kommentere hva jeg mener, om skyld eller andre forhold. Jeg har respekt for rettsstaten og det som skal skje i retten. Men det er klart at dette er en vanskelig sak for en av våre ansatte, og jeg er som arbeidsgiver opptatt av å ta vare på ham oppe i dette, sier Andersen.