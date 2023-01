Stayclassy stenger nettbutikken midlertidig

«Vi har valgt å midlertidig stenge Stayclassy.no i påvente av en avgjørelse fra Forbrukertilsynet som er avgjørende for videre drift.», skriver Stayclassy på sin nettside mandag.

Ved siden av meldingen står selskapets logo med årstallene 2014–2023.

Det var E24 som først omtalte saken.

I forrige uke skrev Avisa Oslo at selskapets fysiske butikker på Frogner i Oslo og i Sandvika i Bærum også er stengt, og at flere ubetalte regninger har endt hos Namsmannen.

I desember i fjor varslet Forbrukertilsynet gebyrer til Stayclassy, som blant annet selger elsparkesykler, for brudd på markedsføringsloven. Selskapets daglige leder Thomas Holstad fikk varsel om gebyr på 400.000 kroner, mens selskapet fikk et varsel om gebyr på 1,5 millioner kroner.

I en pressemelding skrev tilsynet at lovbruddene i hovedsak dreier seg om at Stayclassy ikke har opplyst om førpriser, samt at selskapet har markedsført prisbesparelser som ikke er reelle.

Fristen for å kommentere varselet fra Forbrukertilsynet går ut mandag.