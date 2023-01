Pasienter ble levert feil 705 ganger i fjor

Det viser en oversikt VG har fått utarbeidet hos Pasientreiser OUS, som i et normalår har 900.000 oppdrag i Oslo, Akershus og Glåmdalen.

Pasientreiser OUS har rundt 7.000 avvik i året, hvorav de fleste er forsinkelser. 705 ganger i fjor ble likevel pasienter levert til feil sted. I 659 av tilfellene var det den som bestilte oppdraget sin feil, mens det i 46 filfeller var taxiselskapet sin feil.

Avdelingsleder Egil Johannessen ved Pasientreiser OUS sier at pasientene i de aller fleste tilfellene ender der de skal, selv om rekvirenten har lagt feil adresse inn i systemet.

– De er altså ikke kommet på avveie, sier Johannessen.

Han understreker at pasientene i det store og hele kommer dit de skal når de skal.

I desember i fjor ble en eldre, dement kvinne funnet død utendørs etter å ha blitt kjørt fra Diakonhjemmet sykehus til Lilleborg helsehus i Oslo. Taxisjåføren har forklart at han etterlot henne inne på avdelingen, etter at han ikke fant noen ansatte på helsehuset. Han hadde ikke fått beskjed om at kvinnen ikke måtte overlates til seg selv.