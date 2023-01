Letingen gjenopptas etter savnede fra flykatastrofen i Nepal

Letemannskaper gjenopptok mandag letingen etter fire personer som fortsatt er savnet etter flystyrten i Nepal der 68 personer er bekreftet omkommet.

Det var søndag at et ATR 72-fly fra Yeti Airlines styrtet ned i en kløft mens det var i ferd med å lande i byen Pokhara. Det tok fyr da det traff brakken. Det er ikke klart hva som førte til ulykken. Flykatastrofen er den verste i landet på mer enn 30 år.

Politiet etterlyser bilfører

En kvinne i 50-årsalderen ble søndag kveld funnet hardt skadd i en grøft I Namsos. Kvinnen ble funnet av en forbipasserende ved 19-tiden og fraktet til sykehus.

Natt til mandag opplyser politiet at funn på stedet tyder på at kvinnen er påkjørt, og ber bilfører om å melde seg.

Rapport: De 1 prosent rikeste henter inn to tredeler av verdens nye verdier

De rikeste 1 prosentene i verden tjente inn nesten dobbelt så mye som resten de siste to årene, ifølge en rapport fra organisasjonen Oxfam.

De aller rikeste har bare blitt rikere, mens mange har slitt med økte levekostnader som følge av koronapandemien og deretter Russlands krigføring mot Ukraina, ifølge rapporten.

Mens minst 1,7 milliarder mennesker står i jobber der prisene vokser raskere enn lønningene, vokser milliardærenes formuer med 2,7 milliarder dollar per dag, ifølge Oxfam. Det tilsvarer knappe 27 milliarder kroner.

Rapport: Minst 522 døde i protestbølgen i Iran

Minst 522 personer har dødd i forbindelse med den store bølgen med protester mot regimet i Iran, ifølge den USA-baserte menneskerettsorganisasjonen Human Rights Activists News Agency (HRANA). Blant dem er 70 mindreårige og 68 politifolk og sikkerhetsstyrker, ifølge HRANA.

Nesten 20.000 er blitt pågrepet, og 110 av dem er siktet for lovbrudd som kan gi dødsstraff under landets lover. Allerede har fire demonstranter blitt henrettet.

Kolonnekjøring over Hardangervidda

Det er fortsatt kolonnekjøring over R7 Hardangervidda, mens E134 Haukelifjell ble åpnet for trafikk i natt etter at det ble innført kolonnekjøring litt før midnatt.

På Hardangervidda skal det i utgangspunktet ikke tas ny vurdering før klokka 9 mandag morgen, men dette kan endre seg på kort varsel.