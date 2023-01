Solid medlemsvekst for Industri- og Næringspartiet

Partiet opplyser i en pressemelding at de i fjor hadde en økning på 4.427 medlemmer, noe som tilsvarer en vekst på hele 161,9 prosent.

– Vi gleder oss sammen med de andre politiske partiene over den økte politiske interessen her i landet, og er så klart ekstra stolte over vår egen voldsomme medlemsvekst, sier partileder Owe Ingemann Waltherzøe.

Til sammenligning hadde Ap en vekst på 2.803 medlemmer, mens Høyre hadde en vekst på 1.639 medlemmer i 2022, ifølge tall NTB tidligere har innhentet.

INP var inne med Stortinget med et distriktsmandat på flere partimålinger i høst, men har falt noe etter nyttår.