NHO-topp: – Regjeringen driver med politisk selvskading

Lier-Hansen har selv en fortid som statssekretær for Ap, men er nå administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Norsk Industri.

– Jeg skjønner ikke hvordan de tenker. Det er snart ikke noen som vil ha med de to partiene å gjøre. Vi kan ikke leve med dette i to år. Det er selvskading som kan være starten på at Ap og Sp blir fullstendig utradert. Og stresset i de to partiene kan bli så stort, at de ikke klarer å holde sammen til stortingsvalget, sier han til Aftenposten.

Fra årsskiftet har regjeringen satset på at leverandørene skal konkurrere og tilby gunstige fastprisavtaler. Lier-Hansen mener at avtalene ikke er gode nok og peker også på at regjeringen har to kraftkriser å jobbe med, som begge må holdes atskilte.

På den ene siden en akutt krise med høye strømpriser som vil være over om to år, og på den andre siden en langsiktig kraftkrise som handler om hvordan man kan øke produksjonen av elektrisk kraft i Norge på en klimavennlig måte.

– Regjeringen driver med politisk selvskading. Vi risikerer at viktige deler av norsk industri flytter til utlandet eller går over ende, sier han til avisen.