Bane Nor opplyste i 20.30-tiden at vestre linje på Østfoldbanen var stengt på grunn av vannmassene. Klokken 23.45 opplyser de at strekningen er åpen igjen.

– Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser. Dette skyldes flom. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen., skriver togselskapet Vy på sine nettsider.