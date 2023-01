Åtte til sykehus etter kullosforgiftning på hytte i Våler

– Fire voksne og fire barn er kjørt til Elverum sykehus, synes ikke alvorlig, vi etterforsker, skriver Innlandet politidistrikt i en Twitter-melding.

Det var to familier med fire voksne og fire barn på hyttetur på Søndre Fløgen i Braskereidfoss som ble utsatt for kullosforgiftning.

– Det har stått et aggregat i kjelleren med en eksosslange som formodentlig har lekket. Slik har kullosen sevet opp i hytta der familiene var, sier operasjonsleder Kristian Bjaanes til NTB.

Kommunedirektør og kriseleder Anniken Baksjøberget i Våler kommune har gjennomført et møte for å sjekke status i saken.

– Når vi har oversikt over situasjonen, vil det bli tatt en avgjørelse med tanke på om kommunen skal sette krisestab, sier hun til NTB

Barna gråt

Ifølge Bjaanes skjønte de voksne at noe var galt da barna ble dårlige og gråt.

– De meldte fra til AMK, og det ble umiddelbart full utrykning. Ingen av dem besvimte inne i hytta, alle klarte å ta seg ut, sier Bjaanes.

Til TV 2 sier Bjaanes at to av barna har vært bevisstløse, men at de kom til bevissthet. Familiene ble behandlet av ambulansepersonell på stedet, før de ble fraktet til sykehus.

Politiet sier de etterforsker saken.

En brannkonstabel var først på stedet. Vaktleder på 110-sentralen i Innlandet, Erik Sørhagen, sier til Østlendingen at det er ikke særlig heldig å plassere et strømaggregat innendørs, da dette genererer eksos. Selv om eksosen skal ledes ut av hytta, hender det at den kommer inn i hytta.

Svært skummelt

Giftinformasjonen opplyser på Helsenorges sider at kullosforgiftning i alvorlige tilfeller kan føre til koma, pustestans, hjertestans, kramper, varige skader på nervesystemet, hjerneskade og død.

​Kunnskap om hva som kan føre til forgiftning, er viktig for å forebygge forgiftninger og dødsfall.

Blant rådene for å unngå forgiftning, opplyser Giftinformasjonen at det er lurt å bruke kullosalarm i hytter, båter eller lignende hvor det brukes gass eller aggregater til oppvarming og matlaging.