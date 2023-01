To menn i 30- og 40-årene ble alvorlig skadd i skyteepisoden ved Nationaltheatret ved 00.30-tiden. Flere skudd ble avfyrt på åpen gate, og de to mennene ble truffet.

Tilstanden deres er ikke livstruende, men alvorlig. De får fortsatt behandling ved sykehuset.

– Hendelsen etterforskes som drapsforsøk, og vi har pågrepet og siktet en ung mann for medvirkning til dette, sier politiinspektør Grete Metlid til NTB.

– Flere pågripelser

Hun sier det kommer flere pågripelser i saken, men at hun så langt ikke kan si noe om hvor mange som har vært involvert.

– Det pågår veldig mye etterforskning, og det er flere ting vi ikke kan svare på. Vi må ha mer kartlegging før vi kan si noe mer konkret om hva som har skjedd, sier Metlid.

Hun bekrefter opplysningene om at konflikten ser ut til å ha startet ved et utested i Klingenberggata.

– Vi går ikke ut med noe mer spesifikt, blant annet fordi vi jobber med vitneavhør, sier Metlid.

– Skuddveksling

Politiets innsatsleder Magnus Strande sa i natt til NTB at det hadde vært en skuddveksling på åpen gate.

– Trolig er det en konflikt som har startet inne på en bar i Klingenberggata. Og så har de gått ut i gatemiljøet, hvor det er løsnet skudd. To personer er skutt. Begge er kjørt til sykehus og ivaretas der, sa Strande.

De to skuddofrene ble funnet med 50–100 meters avstand, og begge åstedene ble sperret av.

Etterlyser vitner

Politiinspektør Grete Metlid understreker at det er svært viktig for politiet å komme i kontakt med flere vitner. Alt av observasjoner, bilder og video som kan si noe om hendelsen, er av interesse. Det gjelder både før, under og etter hendelsen.

– Vi forsterker nå med flere ressurser, både operativt og inne på Politihuset. Det er vesentlig å få inn opplysninger. Har noen tatt bilder og video, er det veldig viktig.

Alle de tre som er involvert så langt, er kjent for politiet fra før. Metlid vil foreløpig ikke si i hvilken sammenheng.

– Motivet kan stamme fra en ny konflikt eller en tidligere, sier hun.