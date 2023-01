– Det som er veldig typisk nå, er at mye elg kommer seg ned fra fjell og høyere områder fordi det blir stadig mindre mat. Da søker de seg fort til områder nær oss, sier NINA-forsker Erling J. Solberg til NTB.

Kulde, snø og lite mat gjør for tiden tilværelsen tøff for elgen. Mye snø gjør at elger kan velge veier, stier og skinneganger der mennesker allerede har måkt. Det er stressende, og en stresset elg kan bli aggressiv, forklarer Solberg.

Han og forskerkollega Christer Moe Rolandsen i NINA (Norsk institutt for naturforskning) forklarer hvordan man skal forholde seg om man ser elg.

Elg i soloppgang

Elgen er ofte nær oss når vi går tur i marka, men liker ikke at vi nærmer oss den. Stort sett merker vi den ikke, men noen ganger kan vi komme brått på en elg. Og særlig vinterstid kan elgen møte opp på menneskers områder.

– Elger som bor nærme folk, kan på nattetid rote seg inn i by- og boligområder. Så våkner samfunnet opp, med lys, støy og bevegelser – trusler over alt. Da kan elgen bli stresset og potensielt farlig. Rådet er å prøve å holde avstand. Kontakt politiet, som vil kontakte viltnemnda. De vil ha kompetente folk som vil ta rett avgjørelse, om dyret må avlives, eller om det kan komme seg tilbake til skogen.

Noen ganger står elgen stille, uten å gjøre mine til å flytte seg.

– At elgen ikke flytter seg, kan skyldes flere ting. Terrenget kan være slik at den ikke ser noen god vei ut av situasjonen, eller den kan ha funnet mat som den ikke vil forlate, sier forskerne.

– Hvis den blir stående, og særlig om den i tillegg legger ørene bakover, er det lurt å trekke seg tilbake og velge en annen vei, sier Rolandsen

Hvis man blir angrepet

At elg legger ørene bakover og senker hodet, er det tydeligste signalet på at den er stresset. Da kommer det gjerne et utfall i neste omgang. Som regel er det bare et såkalt skinnangrep, hvor elgen kan slå med frambeina, men det kan være ganske så skremmende når elgokser kan veie opptil 700–800 kilo og ha en skulderhøyde på over to meter.

– Hva gjør man da?

– Det beste er å ikke havne i den situasjonen, og det skjer jo veldig sjelden at elgen angriper. Men hvis den føler seg truet, og du blir sparket over ende: Ligg i ro og skjerm hodet med armene, råder Solberg.

– Husk at elgen er ikke ute etter deg. Hvis den angriper, er det bare for å eliminere en trussel, ikke for å spise deg. I utgangspunktet er elgen et fredelig dyr som vanligvis vil løpe sin vei i møte med mennesker, sier Solberg.