To menn skadd i skuddveksling i Oslo

To menn er fraktet til sykehus etter en skuddveksling på åpen gate i nærheten av Nationaltheatret i Oslo. De beskrives som alvorlig, men ikke livstruende skadd. Oslo-politiet fikk melding om skytingen klokka 0.30 i natt.

– Trolig er det en konflikt som har startet inne på en bar i Klingenberggata. Og så har de gått ut i gatemiljøet, hvor det er løsnet skudd. To personer er skutt. Begge er kjørt til sykehus og ivaretas der, forteller innsatsleder Magnus Strande til NTB.

Mann slått ned på Geilo

En mann er fraktet til sykehus etter på ha blitt slått ned på et utested på Geilo. En mann i 20-årene er pågrepet i saken. Sørøst politidistrikt fikk melding om saken klokka 1.10 i natt.

– Vi har ikke detaljer om skadegraden. Foranledningen er ikke avklart, skriver operasjonssentralen.

Veien over Hardangervidda stengt

Riksvei 7 over Hardangervidda har i natt vært stengt på grunn av uvær. E134 over Haukelifjell ble først åpnet for kolonnekjøring, og rett etter klokka fem ble veien åpnet for fri ferdsel.

Fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland er åpen, men sikten er dårlig, og den kan bli stengt på kort varsel.

Zuccarello-mål da Wild slo Coyotes

Et mål av Mats Zuccarello midt i andre periode bidro til å gi Minnesota Wild seier 2-1 over Arizona Coyotes. NHL-kampen ble spilt i St. Paul i Minnesota i natt norsk tid.

Zuccarello fikk drøyt 16 minutter på isen. Med scoringen er han oppe i 44 målpoeng på 40 kamper, fordelt på 18 mål og 26 målgivende pasninger.

Mer uvær i California

En ny storm har blåste innover den sørvestlige delstaten California og brakt flom til områder som allerede var oversvømmet.

Stormer og kraftig uvær har herjet i California i flere uker nå. Helgens uvær er ventet å gi store mengder regn i lavere strøk, mens det i fjellene vil komme betydelige mengder snø, melder det nasjonale meteorologisenteret NWS.

Dødstallene stiger etter russisk angrep i Dnipro

Minst 14 personer er drept i et russisk angrep mot en boligblokk i Dnipro i Ukraina, opplyser lokale myndigheter. Det meldes om angrep også i flere andre byer. I tillegg er minst 64 personer såret.

Russland rettet en ny angrepsbølge med krysserraketter mot Ukraina i går. Alarmen gikk over hele landet, og ifølge avisen Kyiv Independent ble det rapportert om eksplosjoner i ti regioner