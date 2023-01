To menn alvorlig skadd i skuddveksling i Oslo sentrum

Oslo-politiet fikk melding om skytingen klokka 0.30 natt til søndag.

– Det har vært en skuddveksling på åpen gate. Trolig er det en konflikt som har startet inne på en bar i Klingenberggata. Og så har de gått ut i gatemiljøet, hvor det er løsnet skudd. To personer er skutt. Begge er kjørt til sykehus og ivaretas der. Det fremstår ikke som kritisk, forteller innsatsleder Magnus Strande til NTB.

Uklart hvor mange som skjøt

Det er uklart hvor mange personer som har avfyrt skudd.

– Foreløpig er det usikkert, men det er to personer som har blitt skutt, sier innsatsleder.

Politiet kan foreløpig ikke kommentere hvorvidt det dreier seg om personer de har kjennskap til fra før, men opplyser at det dreier seg om to middelaldrende menn.

Saken etterforskes, blant annet i form av vitneavhør og innhenting av videomateriale.

Ikke fare for andre

Natt til søndag lette politiet parallelt med etterforskningen etter andre mulige gjerningspersoner.

– Per nå har vi ingen opplysninger om at det skal være fare for noen andre i Oslo, absolutt ikke.

Etter skytingen ble en del av Stortingsgaten er sperret av, og det var tungt bevæpnet politi på stedet.

Politiet har flere hypoteser i saken, men mener det er for tidlig å gå inn på motivet i saken. Det samme gjelder relasjonen mellom de involverte.

En tipser forteller til VG at hun hørte fire skudd etterfulgt av skrik og rop, og at en person lå nede og fikk førstehjelp av forbipasserende før politi og ambulanse kom til stedet.