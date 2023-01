Rekordsalg av overskuddsmat i 2022

Norske kunder kjøpte 2,8 millioner forundringsposer med mat fra rundt 1.800 butikker og restauranter gjennom selskapets app, Ifølge E24. Dette er mat som trolig ville blitt kastet.

Trolig vil en lov om matsvinn tre i kraft fra 2024, ifølge Senterpartiets finanspolitiske talsperson Geir Pollestad. Det kan bidra til ytterligere vekst for Too Good To Go.

– Vårt hovedoppdrag er jo å gi folk muligheten til å redde mat, for på den måten å bidra til å redusere matsvinnet, så vi ser i utgangspunktet ikke på en matkastelov som noe negativt, sier daglig leder Johan Ingemarsson.