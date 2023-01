Det skriver politiet i Trøndelag på Twitter.

– Han hadde oppført seg vanskelig og fått flere advarsler, skriver politiet.

Operasjonsleder Wenche Johnsen forteller at mannen er en litauisk statsborger i midten av 20-årene.

– Det var kapteinen som meldte fra om at mannen røykte om bord da flyet var på vei inn for landing. Han ankom Værnes med et fly fra Air Baltic, sier operasjonslederen til NTB.

Mannen blir anmeldt av flyselskapet etter hendelsen.

– Han var rolig da politiet ankom stedet. Vi har kjørt ham bort fra flyplassen, men utover dette gjør ikke politiet noe videre før vi mottar anmeldelsen, sier Johnsen.