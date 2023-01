Ansatte ved skole i Lillestrøm varslet om anarki

Rektor Sandra Kristina Hansen innrømmer at skolen ikke klarte å sette inn gode nok tiltak.

– Noen av tiltakene vi satt inn har redusert noe av utfordringene vi har hatt, men vi har ikke evnet å treffe gode nok tiltak vedrørende den mest alvorlige problematikken, sier Hansen til Romerikes Blad.

Hun legger til at dette noe som gradvis har eskalert over flere år, og det er først de siste seks månedene at det har eskalert så raskt og blitt så alvorlig at det til slutt ble bestemt å stenge skolen.

En gang ble det meldt om anarki når ansatte ikke klarte å få kontroll over en situasjon i et friminutt.

– Det var snakk om flere elever som har hatt utagerende og truende atferd mot ansatte, sier rektoren til avisa.

Bråtejordet skole er en ungdomsskole med rundt 400 elever.