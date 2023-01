Filosof skeptisk til at studenter hører forelesninger i økt tempo

Klassekampen har snakket med flere studenter som bruker teknikken.

– Det er enklere å få med seg ting når man skrur opp hastigheten. Da blir man ikke forstyrret av alle «eeh-hh». Man blir rett og slett skjerpet når det går raskere, sier Toramari Faremo, som er masterstudent i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO).

De siste fem til ti årene har Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved UiO, merket en endring i studentenes studievaner og konsentrasjonsevner.

– Det er helt nytt for meg at jeg som universitetslærer må kjempe for å få oppmerksomheten og få i gang undervisningen, sier han.

Han uttrykker skepsis til at lytte til forelesninger i høyere hastighet.

– Jeg har få erfaringer med dette. Men når man underviser i Adorno, Heidegger og Hegel, blir det like absurd som å spille Beethovens niende symfoni raskere, sier Vetlesen.