Kongsvinger kommune har av politiet fått status som mistenkt etter at sjetteklassingen døde 5. november.

– At han spiste av en bolle, var et uhell. Men vi mener det skjedde en systemsvikt i etterkant, sier politiadvokat Henning Klauseie til VG.

11-åringen hadde faget «Mat og helse». Elevene var delt inn i grupper som bakte boller. På guttens gruppe var det råvarer han tålte. Men bollene fra en annen gruppe hevet ikke på stekebrettet. Da fikk noen ideen om at barna skulle smake på ødelagte boller.

– Det var da gutten fikk i seg deler av en slik bolle. Vi vet ikke hvor mye, men det skulle svært lite til før han fikk en allergisk reaksjon, sier Klauseie til avisen.

Klauseie opplyser at gutten hadde en sent innsettende allergi, som vil si at den allergiske reaksjonen kommer halvannen til to timer etter at han fikk i seg noe han ikke tålte. Det hadde moren hans fortalt til skolen. Denne informasjonen gikk aldri videre til læreren som hadde «Mat og helse»-faget, som sendte ham hjem alene etter en halvtime.

– Vi mener det skjedde en systemsvikt i etterkant, ved at skolen ikke nyttiggjorde seg og delte informasjonen fra foresatte.

Kommunedirektør Lars A. Uglem i Kongsvinger sier til VG at dette er en meget tragisk hendelse.

– Det er selvfølgelig viktig for alle berørte, også kommunen, at den er så godt opplyst som mulig.