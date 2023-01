– Jeg er dypt bekymret over det jeg leser i meldingene, og det får meg til å stille spørsmål om denne terroraksjonen hadde blitt utført 25. juni om det ikke hadde vært sånn, sier advokat Marius Dietrichson, som er forsvareren til terrorsiktede Zaniar Matapour, til avisen.

Meldingene Dietrichson snakker om, er dialog mellom en islamist og en agent for Etterretningstjenesten i dagene før terrorangrepet 25. juni i fjor. VG har tidligere skrevet om at agenten utga seg for å være leder i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS) og snakket med en islamist som fortalte om planer om et angrep i Skandinavia.

PST jobbet fortsatt med å vurdere informasjonen da Matapour gikk til angrep på utestedene London pub og Per på hjørnet.

Dietrichson har fått tilgang på meldingene mellom islamisten og agenten ettersom han er Matapours forsvarer. Han sier at dialogen han kan se, er nok til å stille spørsmål om hendelsen ble provosert fram, og derfor mener han at all dialogen må fram.

– Hvis ikke de utleverer meldingene frivillig, så bør politiet utøve tvangsmidler overfor E-tjenesten.

E-tjenesten sier at de ikke ønsker å kommentere operative forhold i saken, men har gitt følgende kommentar til VG:

– Det må ikke herske noen tvil om at E-tjenesten deler all relevant informasjon som kan bidra til å redde norske liv. Det har vi også gjort fortløpende og uten forsinkelse med PST i denne saken, sier kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene i E-tjenesten.