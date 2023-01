– Det er mistanke om at brevet skal inneholde pulver. Bombegruppen undersøker brevet. Vi har ikke grunn til å tro at det kan være noe farlig per nå, men vi må ta det alvorlig og sjekke det ut, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til VG.

Politiet vet så langt ikke hvordan brevet har kommet til ambassaden.

– Det vil bli opprettet sak, og vi må få analysert hvilket stoff det er. Men det er ingen grunn til dramatikk, sier Stokkli til NTB.

Han opplyser at ingen er blitt evakuert fra ambassaden, men at det vil bli gjort undersøkelser i bygningen.

– Det er ingen som føler seg uvel, men personer som har blitt eksponert for brevet, går gjennom en rutinemessig helsesjekk.