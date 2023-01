Opposisjonspartier krever Mehl-svar om terrorvarsel

– Opplysningene fra VG reiser mange spørsmål knyttet til PST sin håndtering av informasjonen de fikk fra e-tjenesten. Her må alle steiner snus, for å få klarhet i hva de fikk hvite når og hvordan denne informasjonen ble brukt. Hvorfor fikk for eksempel ikke Oslopolitiet informasjon, all den tid de hadde det operative ansvaret for Oslo Pride. Jeg forventer at justisministeren følger opp alle disse spørsmålene, skriver Venstres justispolitiske talsperson Ingvild Wetrhus Thorsvik i en epost til NTB.

Torsdag avslørte VG at E-tjenesten og PST var kjent med at det var planlagt et terrorangrep i Skandinavia i forkant av angrepet mot London pub i Oslo 25. juni i fjor. To personer ble drept og mer enn 20 såret i skytingen. Oslo politidistrikt fikk bekreftet at de ikke ble varslet om terrortrusselen.

Thorsvik legger til at hun forventer at justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) tar initiativ til en evaluering av samhandlingen mellom PST, E-tjenesten og Oslo politidistrikt.

– Jeg legger til grunn at dersom det har kommet et varsel fra E-tjenesten til PST om et mulig terrorangrep på norsk jord, så er det en såpass dramatisk ting at det vil justisministeren være orientert om, sier Per-Willy Amundsen (Frp) til VG.

Han er leder for justiskomiteen på Stortinget.

Rødts justispolitiske talsperson, Tobias Drevland Lund, vil også ha en form for granskning.

– Jeg mener det absolutt er nødvendig med en granskning av hendelsesforløpet og hva PST visste i dagene før det grusomme terrorangrepet i Oslo 25. juni. Om angrepet kunne blitt avverget er det vanskelig å si noe om, men jeg mener det uansett bør gjennomgås nøye slik at vi kan lære og muligens forhindre et lignende angrep i fremtiden, skriver han i en epost.