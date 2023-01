Det varslet finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på Raufoss fredag.

– Det er en ny sikkerhetssituasjon. Det er krig i Europa, og beredskapen er hevet. Det genererer stort behov for militært materiell. Det er både fordi land har behov for å styrke egen beredskap, og fordi Ukraina har behov for materiell, sier Gram.

Krigen i Ukraina har skapt et stort behov for produksjon av ammunisjon, og selskapene har bedt om produksjonsgarantier.

Det er fordi selskapene ikke vil skalere opp produksjonen kraftig nå, for så å stå uten kunder hvis krigen er ferdig om kort tid. Nammo har bedt om en slik garanti.

– Det er den største kontrakten som er på vei til Nammo noen gang, sier Nammo-sjef Morten Brandtzæg,

Nasjonal beredskap og Ukraina-støtte

Samtidig har eksperter pekt på at krigen kan bli avgjort av om det er Vesten eller Russland som raskest klarer å øke produksjonen av våpen og ammunisjon.

– Krigen i Ukraina har skapt et stort behov for ammunisjon, og norske Nammo spiller en betydelig rolle for Nato-landene og i vestlig ammunisjonsproduksjon, sier Vedum.

– Med denne bestillingen bidrar regjeringen både til vår nasjonale militære beredskap og til å tilrettelegge for å opprettholde vestlig støtte til Ukraina gjennom å styrke vår egen våpenproduksjon sier Vedum.

Utmattelseskrig

Kontrakten må godkjennes av Stortinget.

Norge er blant landene som har gitt artilleriammunisjon til Ukraina.

– Bestillingen innebærer at vi framskynder bestillinger på ammunisjon til vårt nasjonale forsvar. Det vil bidra til at vi bygger opp våre beredskapsbeholdninger raskere og samtidig gi den norske bedriften Nammo bedre forutsigbarhet for å kunne gjøre ytterligere investeringer i produksjonskapasitet, sier Gram.

Nammo: Kan øke kapasiteten

– Vi har hatt god dialog med Nammo om hvordan myndighetene kan bidra til å øke produksjonen. Det er helt sentralt at dette skjer raskt, og i den spesielle situasjonen vi står oppe i må vi være løsningsorienterte, sier forsvarsministeren.

Nammo styres fra hovedkontoret på Raufoss og har 2.700 ansatte i 11 land.

– Vi er svært fornøyd med at regjeringen nå foreslår å anskaffe ammunisjon fra Nammo i størrelsesorden 2,6 milliarder. Dette gir oss mulighet til å øke produksjonskapasiteten vår og gir oss nødvendig sikkerhet til å plassere bestillinger hos våre underleverandører for å sikre fremtidige leveranser, sier Brandtzæg.