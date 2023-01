Politiet etterforsker ikke lenger mann for drap i drukningssak ved Stord

Saken er nå kodet som en etterforskning av om mannen har hensatt en person i hjelpesløs tilstand etter at en kvinne ble funnet druknet ved Vikanes på Stord 5. november.

– De var begge i sjøen. Den ene klarte å redde livet. Den andre klarte det ikke. Så vil det jo alltid være slik at man kan gruble over om det man har gjort var tilstrekkelig, sier mannens forsvarer, Kjell Petter Neset til avisa Sunnhordland.

Politiadvokat Guro Kristine Velle sier at saken etter hvert ble kodet om til en mindre alvorlig bestemmelse enn den første siktelsen. Dette skjedde 13. desember.

– Vi var i et avhør i desember. Jeg oppfatter at politiet der beklaget at de hadde gått for høyt ut med siktelsen i starten, sier Neset til Bergens Tidende.

Han mener det ikke er noe i saksdokumentene som indikerer at noen har gjort noe galt.