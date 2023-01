Signalfeil ved Asker er rettet – reisende må fortsatt regne med forsinkelser

Bane Nor meldte om signalfeilen på sine nettsider i 6-tiden fredag morgen.

Som følge av signalfeilen var det færre spor i bruk ved Asker og togene måtte kjøre i kø. Det fikk konsekvenser for en rekke togavganger i Oslo-området tidlig fredag morgen.

Klokken 6.41 skriver Bane Nor at feilen er rettet, men at reisende fortsatt må regne med forsinkelser og innstillinger.

Også torsdag kveld var det problemer ved Asker. Da var det feil med en sporveksel som var problemet.