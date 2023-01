Aktor etter fregattforliset: Aldri meningen å henge ut vaktsjefen som syndebukk

Mange mennesker var involvert den skjebnesvangre natten til torsdag 8. november 2018 da marineskipet KNM Helge Ingstad seilte i mørket inn Hjeltefjorden nord for Bergen. Et vaktbytte, en misforståelse og et tankskip på 250 meter som la fra kai, førte til at fregatten kolliderte og grunnstøtte. Verdier for over 4,3 milliarder kroner gikk tapt, og Norges bidrag til den stående Nato-styrken sto på grunn.

Vaktsjefen som hadde ansvaret for fregatten da ulykken skjedde, hadde gått på vakt et drøyt kvarter tidligere. Foruten det faste mannskapet på broen, hadde vaktsjefen også med seg to som var under opplæring, og det var én av dem som faktisk styrte fregatten.

Når straffesaken etter ulykken starter i Hordaland tingrett mandag, er det bare vaktsjefen som sitter på tiltalebenken, tiltalt for uaktsom forvoldelse av sjøskade og for brudd på militær straffelov om skjødesløshet i tjenesten.

– Min klient kommer ikke til å erkjenne straffskyld etter tiltalen når saken starter, sier forsvarer Christian Lundin til NTB, og fortsetter:

– Han føler på mange måter at han er blitt uthengt som syndebukk etter ulykken. Det er nødvendig å se på årsakene til at han misforsto situasjonen. Det var flere andre sentrale aktører som begikk grove feil, og det var betydelige systemfeil.

Aldri noe tema

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta sier til NTB at han beklager at vaktsjefen føler seg uthengt. Sammen med kollega Benedikte Høgseth vil Sylta føre den to måneder lange rettssaken i Bergen.

– Det har aldri vært tema å finne noen syndebukk. Tiltalen bygger på omfattende etterforskningsmateriale der flere personers ansvar og handlinger har blitt etterforsket på objektivt grunnlag, sier Sylta.

Den lange saksbehandlingen det er lagt opp til, skyldes ikke minst at påtalemyndigheten har tatt til følge forsvarerens ønske om å få belyst saken fra alle tenkelige sider, sier aktoratet. Riksadvokaten vurderte også tiltale mot trafikklederen på vakt hos Kystverket den natta, kapteinen på oljetankeren og losen om bord, men slo fast at siktelsene mot alle disse tre skulle henlegges.

12. november 2018: KNM Helge Ingstad ved skadestedet i Øygarden etter at fartøyet kolliderte med tankskipet TS Sola og fikk store skader. Foto: Terje Pedersen / NTB

Komplisert situasjon

Ifølge tiltalen er navigatøren den som skal lastes for ulykken ved at han ved uaktsomhet unnlot å ta de forholdsreglene som sikker navigasjon krever. Han var ikke alene på brua på fregatten i tiden forut for ulykken, men han unnlot å trekke dem inn i å finne ut hva det uidentifiserte objektet på radaren var.

Lundin sier at situasjonsbildet på tidspunktet forut for kollisjonen med den 250 meter lange oljetankeren TS Sola ikke er så enkelt eller tilsynelatende åpenbart som påtalemyndigheten har beskrevet i tiltalen.

Han trekker fram flere andre forhold han mener ikke er mer belyst i offentligheten, som bakgrunnen for at eieren av tankskipet Sola TS valgte å inngå et forlik og betale 235 millioner kroner til Forsvarsdepartementet etter kollisjonen. Lundin mener også Kystverkets rolle er gitt liten oppmerksomhet.

– Handlingene til både trafikksentralen på Fedje og Sola TS er helt sentrale årsaker til at kollisjonen inntraff, sier Lundin.

Én tiltalt

– Vi står igjen med en tiltale mot én person. Forsvaret ble jo ilagt et forelegg etter ulykken, som de vedtok og har betalt. Hadde ikke forelegget blitt betalt, ville også Forsvaret vært representert på tiltalebenken når saken starter mandag, sier Høgseth til NTB.

Etter kollisjonen klokka 4.03 på natten gikk fregatten på grunn, og besetningen på 137 personer måtte evakueres. Åtte personer ble lettere skadd i sammenstøtet. Tankskipet kom fra kollisjonen med mindre skader, og besetningen på 23 personer kom uskadd fra hendelsen.

Konsulentselskapet PwC beregnet i etterkant at det ble brukt 765 millioner kroner på å få hevet og fraktet fregatten til marinebasen Haakonsvern. Det ble vurdert om krigsskipet skulle repareres, men prislappen ble for drøy. I stedet ble vraket solgt til opphogging.

Prislappen for en ny, tilsvarende fregatt ble i fjor beregnet til å koste mellom 11 og 13 milliarder kroner.

Rettssaken mot den tiltalte har ingen økonomiske spørsmål knyttet til seg, og det vil ikke bli fremmet noe erstatningskrav mot 33-åringen. Navigatøren har etter ulykken fortsatt sin tjeneste i Forsvaret og tjenestegjør i dag fremdeles på fregatt.

– Han har en opplevelse av at han er blitt godt ivaretatt av Forsvaret i etterkant, sier Lundin til NTB.