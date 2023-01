To personer mistenkt etter voldshendelse i Sandvika

Oslo politidistrikt meldte om saken like etter klokka 19 torsdag kveld. De rykket ut med store ressurser.

– En gutt ble stukket med en skarp gjenstand og løp av toget i Sandvika. Han ble funnet i andre etasje i Sandvika Storsenter. Åstedet er nå sperret av, og gutten er sendt til Bærum sykehus for behandling. Han har skader i armene, men er ikke alvorlig skadd, sier innsatsleder Arve Røtterud hos politiet til NTB.

Det skal ha vært en gjeng på seks til åtte personer som har angrepet. Politiet vet ikke hva som er bakgrunnen for hendelsen, men opplyste at de hadde kontroll på seks personer. Politiet har så langt registrert tre fornærmede i saken.

– Vi har kontroll på to mistenkte. De er mindreårige, det vil si under 18 år, sier vaktleder Andreas Jansen ved krimvakta til Budstikka.

– Nå jobber vi med å avklare hvilken tilknytning de har til hendelsen. Vi har avhørt vitner i Sandvika og har video fra både Sandvika og toget, fortsetter han.

Politiet opplyser underveis at det antas å ha vært en relasjon mellom partene, og at det således ikke var noen fare for andre.