Nammo inngår ammunisjonskontrakt med myndighetene

Pressekontakt Thorstein Korsvold i Nammo bekrefter overfor NTB at pressekonferansen dreier seg om en inngåelse av en kontrakt med myndighetene om produksjon av ammunisjon.

VG og Dagbladet får opplyst at det dreier seg om store pengesummer, slik konsernsjef Morten Brandtzæg har etterlyst for å øke produksjonen. Staten eier 50 prosent av Nammo.

– Det er positivt at NAMMO endelig får gehør i regjeringen for økt produksjon av ammunisjon. Det er et stort behov for å øke produksjonen av ammunisjon, blant annet sett i lys av donasjonene til Ukraina, mener Hårek Elvenes, stortingsrepresentant og forsvarspolitisk talsperson for Høyre.

Per nå vil ikke selskapet gå ytterligere i detalj om omfanget og lengden på kontrakten.

Konsernsjef Morten Brandtzæg bekrefter også overfor NRK at selskapet Nammo vil inngå en kontrakt med staten.