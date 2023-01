Én hardt skadd i ulykke mellom lastebil og personbil i Trøndelag

Ifølge Trøndelag politidistrikt skjedde ulykken på E39 i Heim kommune.

Mannen i 20-årene var fører av personbilen og ble fløyet med luftambulanse til St. Olavs hospital i Trondheim, skriver Adresseavisen.

Både den skadde og føreren av lastebilen skal ha vært alene i kjøretøyene.

Politiet opplyser til avisen at det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, men at det skal ha vært svært glatt på stedet.

Ytterligere to biler kolliderte like ved ulykkesstedet, antakelig i forbindelse med oppbremsing på grunn av den første ulykken. Her er det meldt om lette til moderate skader på personene involvert.