Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen konkluderte i sin prosedyre med å legge ned påstand i straffesaken mot Kristian Valen.

– Passende straff i en sak som dette, vil være ubetinget fengsel i ett år og fire-fem måneder, men det er en del liggetid i saken. Det bør derfor gis et fradrag på fire-fem måneder, slik at en passende straff vil være ett års ubetinget fengsel, sa politiadvokaten.

Han vil også be om forebyggende inndragning av 49 våpenlignende gjenstander.

Nekter straffskyld

I tillegg til ulovlig besittelse av våpen og våpendeler, må Valen dømmes for å ha hatt store mengder narkotiske piller, samt for å ha hatt batonger og en skuddsikker vest som var merket «POLITI» og påmontert riksvåpenet, mener aktor.

Valen nekter straffskyld og framholder i hovedsak at våpnene er ufarlige rekvisitter som han har brukt i sin virksomhet som komiker. Flere av våpnene er forsøkt deaktivert, men ikke tilstrekkelig etter kravene i norsk lovverk, ifølge aktor.

Aktor mener Valen er sterkt å klandre, altså at han har opptrådt grovt uaktsomt, i forholdene som ikke omfatter ett av våpnene – et fullt fungerende skytevåpen.

Enormt skadepotensial

– Dette er et våpen som er fullt funksjonsdyktig. Det er ikke engang forsøkt deaktivert, slik de andre våpnene var. Tiltaltes forklaring om manglende våpenkunnskap står ikke til troende. Han har de nødvendige forutsetninger for å vite hva han har, sa medaktor, politiadvokat Patricia Skaldebø-Rød, i prosedyren.

Hun påpekte at dette våpenet er kompatibelt med flere andre våpendeler som ble beslaglagt hjemme hos Valen. Satt sammen på riktig måte, kan våpenet omgjøres til et helautomatisk krigsvåpen med et «enormt skadepotensial», ifølge aktor.

– Dette er ikke ufarlige rekvisitter, men et farlig byggesett, sa Skaldebø-Rød.

De øvrige våpnene i tiltalen er forsøkt deaktivert, men ikke i henhold til regelverket.