Bare én av ti har planer om å bytte jobb i år

– At kun en av ti heltidsansatte planlegger å søke ny jobb i 2023 er færre enn vi er vant til å se på lignende målinger fra tidligere år. Og særlig i januar, som er den store jobbskifte-måneden hvor mange er i modus for en ny start, sier seniorrådgiver Anne-Sofie Åmodt i Opinion til NTB.

Bare 13 prosent av deltakerne i undersøkelsen oppgir at de har planer om å søke ny jobb eller foreta jobbskifte de kommende tolv månedene. Til sammenligning svarer 70 prosent at de ikke har sånne planer.

Og desto eldre de spurte er, jo forsiktigere kan det se ut som de er. Mens 29 prosent av dem under 30 år har planer om jobbskifte, er andelen raskt fallende når vi sammenligner med de etterfølgende aldersgruppene: 17 prosent av de under 40 år, 14 prosent av dem under 50 og bare 10 prosent av dem under 60 år går med planer om å søke seg over til ny jobb.

Ingen deltakere over 60 år oppgir at de har planer om å bytte jobb i 2023.

– Noe mindre usikkerhet

– I usikre tider er folk mer trygghetssøkende og sitter lenger på gjerdet. Dette er nok med på å forklare hvorfor bare en av ti heltidsansatte har planer om å søke ny jobb i 2023, sier Åmodt.

Det synes å være utbredt enighet om at arbeidsledigheten skal øke noe fra dagens svært lave nivå på 1,6 prosent (helt ledige Nav-registrerte), men ikke dramatisk mye. Navs prognose tilsier at arbeidsledigheten stiger til 2,3 prosent i 2023. AKU-ledigheten (SSBs arbeidskraftundersøkelse) skal opp fra 3,3 til 3,7 prosent, tror SSB.

Selv om prisveksten er ventet å avta noe gjennom året, skal den ligge unormalt høyt også i år – parallelt med at renta skal ytterligere opp og relativt svake forhåpninger om at lønnsoppgjøret skal gi folk mer å rutte med.

Opinions målinger av forbrukertilliten viser at folk er nokså pessimistiske akkurat nå – men det er tegn til at uroen er i ferd med å avta noe, ifølge Åmodt.

– Noe av usikkerheten forsvinner, og det gjør det lettere for folk å planlegge og å ta større risiko, som for eksempel å bytte jobb, sier hun.

Økende ledighet

– Nav forventer en gradvis økning i arbeidsledigheten utover 2023, basert på forventninger om noe redusert aktivitet i norsk økonomi. Det kan også gi noe lavere sysselsetting. Men det er viktig å huske at vi kommer fra nivåer med lav ledighet og høy sysselsetting, sier statistikksjef Ulf Andersen i Nav til NTB

Han synes andelen som ønsker å bytte jobb virker relativt normal og poengterer at knapphet på arbeidskraft gir større muligheter for yngre arbeidssøkere. Det er ingen grunn til å sitte stille i båten i påvente av klarere signaler om hvilken retning utviklingen i økonomien og næringslivet tar.

– Norge har en svært lav arbeidsledighet, samtidig som mange arbeidsgivere fortsatt utlyser mange ledige stillinger. Arbeidsmarkedet er med andre ord stramt, noe som gir gode muligheter for de som ønsker seg inn i arbeidslivet, eller ønsker å bytte jobb, sier Andersen.

Undersøkelsen er gjennomført på telefon i Opinions samfunnsmonitor i januar, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år på 1.003 personer. Samfunnsmonitoren gjennomføres annenhver uke og belyser ulike dagsaktuelle problemstillinger. Undersøkelsen.