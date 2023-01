Kirkebrann i Kristiansand kan ha vært påsatt: – Vil koste flere millioner

– Selv om det var en brann på et begrenset område, utviklet det seg mye røyk som spredte seg gjennom ventilasjonsanlegget. Stort sett hele bygget er skadd av røyk og sot, og alt fra tak og vekker til orgelpiper og lydanlegg må vaskes og renses, sier kirkeverge Andreas Andersen i Kristiansand kirkelige fellesråd til Vårt Land.

Brannen oppsto i en søppelbøtte på et toalett i kjelleren i Voie kirke fredag kveld.

Andersen sier at han ikke har fått noe presist estimat ennå, men sier at arbeidet med å «tilbakestille» kirken vil koste flere millioner. Ole Seberg i Agder politidistrikt sier til NRK at det er mye som tyder på at brannen var påsatt.

Sogneprest Gunnar Trægde sa tirsdag til Fædrelandsvennen at mellom 60 og 70 ungdommer var samlet i underetasjen og så på film og spiste pizza da brannen oppsto.

– Det kom flammer og røyk ut av døra. Det var flammer fra gulv til tak, sier sognepresten.

Ingen ble skadd i brannen.