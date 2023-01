Politiets hovedhypotese er at jentene døde av overdose. Men politiet har så langt nektet å kommentere hva slags narkotisk stoff eller stoffer de mener de to jentene skal ha tatt.

– Jeg kan ikke se at det vil ha noen etterforskningsmessig betydning å opplyse om dette, og at de burde gå ut med dette, sier forsvareren til 27-åringen som er siktet for uaktsomt drap, advokat Knut Ditlev-Simonsen, til Aftenposten.

Søndag ble de 16 år gamle tvillingsøstrene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen funnet døde i Spydeberg i Indre Østfold. De bodde på en barnevernsinstitusjon i distriktet og ble meldt savnet rundt et døgn før de ble funnet.