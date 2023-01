Rødt-politiker fikk vond påminnelse i ny helseapp – systemet refses

– Det gjør jo at jeg begynner å lure på sikkerheten til denne appen, sier Rødt-politiker Hege Bae Nyholt til NTB.

Onsdag konfronterte hun helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) med de kraftige oppstartsproblemene til journalsystemet Helseplattformen i Helse Midt-Norge. Allerede for fire år siden ble helsevesenet advart mot systemet.

Ifølge NRK har innføringen ført til lengre ventelister, at pasienter har fått feil medisin og at driften har blitt dyrere på sykehuset St. Olavs hospital.

– Ved St. Olavs har det nærmest vært en varslet katastrofe. Flere ansatte har jo sagt at de ikke har tro på at dette kommer til å fungere, sier Nyholt.

Avdød mor ble pårørende

Politikeren har selv opplevd utfordringene. På nyttårsaften gikk hun inn og sjekket appen HelsaMi, som er del av det nye systemet.

– Der lå mamma inne som min nærmeste pårørende. Det er ni og et halvt år siden hun tok livet sitt. Det er ikke en ålreit opplevelse. Det gjør vondt. Hadde det bare vært meg, hadde det vært mitt problem, men dette er noe som også har skjedd mange andre, sier Nyholt til NTB.

Rødt-politikeren viser til medieoppslag allerede i mai om at folk fikk fremmede og avdøde som pårørende i appen. Flere måneder senere er det tilsynelatende ikke ryddet opp i.

– En ting er døde pårørende. De kan jo ikke få informasjon om deg. Men fremmede pårørende … Tenk deg hvis du har skilt deg fra en voldelig ektemann, og han står oppført som pårørende, sier Nyholt.

Kjerkol griper ikke inn

Helseminister Ingvild Kjerkol vedgår at oppstarten av det nye systemet ikke har gått på skinner, men forsvarer likevel innføringen av nytt journalsystem.

– Dette er en anskaffelse som er gjort av Helse Midt-Norge sammen med kommunene i Midt-Norge. De innfører et nytt journalsystem. Det gamle var utdatert og fikk ikke lenger oppdateringer fra den gamle leverandøren, sier hun til NTB.

Foreløpig er det ikke aktuelt for Kjerkol å gripe inn i saken.

– Jeg tror ikke det løser noen problemer at helseministeren tar over jobben deres. Dette har de planlagt for, og dette må de gjennomføre, feilrette og ta på alvor – i en dialog mellom ansatte, ledelse og de ansvarlige for selve implementeringsprosjektet. Dette er problemer jeg forventer at Helseplattformen tar på alvor, sier hun.

Helseministeren forstår at det var vondt for Nyholt å få sin avdøde mor som pårørende. Hun tror det kan ha sammenheng med at Helseplattformen har hentet informasjon fra de gamle journalsystemene som har vært i bruk.

– Det høres jo ut som det kan ha skjedd her. Jeg skjønner at det oppfattes som en lei påminnelse om et personlig tap, sier hun.

Mener helseministeren bagatelliserer

Etter å ha tatt opp problemene med helseministeren i Stortinget, er Nyholt fortsatt ikke beroliget.

– Jeg opplevde vel ikke egentlig at ministeren tok det veldig på alvor. Hun var opptatt av oppstartsfeil og brukerfeil, og hun bagatelliserte det litt ved å si at det er et kjempestort system som rulles ut, sier hun.

Hun mener at Kjerkol må følge opp saken tydeligere.

– Vi må ta på alvor det de ansatte ved St. Olav sier. Når de er alvorlig bekymret for pasientsikkerheten, så er det et samfunnsproblem. Da må helseministeren ikke bare redusere dette til et oppstartsproblem, men noe som må løses.