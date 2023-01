Gitarlegenden Jeff Beck er død



Den britiske gitaristen Jeff Beck døde tirsdag denne uken, 78 år gammel. Han døde plutselig etter å ha fått bakteriell hjernehinnebetennelse, opplyste familien i natt.

Beck er blitt beskrevet som en av nåtidens mest innflytelsesrike gitarister av musikkmagasinet The Rolling Stones.

Tusenvis av flyginger ble innstilt i USA

Tusenvis av flyavganger ble innstilt eller forsinket over hele USA i går lokal tid. Årsaken var at et sikkerhetssystem fikk tekniske problemer. Det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) jobber fremdeles med å finne feilen, men det er ikke mistanke om at problemene skyldes et dataangrep.

Kaoset førte til mer enn 1.300 kanselleringer og 9.000 forsinkelser onsdag. Flyselskapene håper å kunne fly som normalt i dag.

Brann i Rørvik under kontroll

Det brøt i går kveld ut brann i et eldre trebygg i Rørvik i Trøndelag. Det var stor spredningsfare, men i natt ble brannen meldt å være under kontroll.

110-operatør Fred Mælen fortalte rett etter klokka 23 til Adresseavisen at spredningsfaren var mindre og at brannen var meldt å være under kontroll.

Stendi anker deler av dom

Før jul ga Oslo tingrett 194 saksøkere medhold i søksmålet mot det private omsorgsselskapet Stendi, tidligere Aleris. Selskapet har anket deler av dommen.

Ifølge Klassekampen var hovedspørsmålet i saken krav om etterbetaling av feriepenger. Før saken kom opp for tingretten, inngikk Stendi et forlik med saksøkerne. Der godtar selskapet at saksøkerne var feilklassifisert som oppdragstakere, og at de dermed har krav på etterbetaling.

Trafikken i gang igjen på Østfoldbanen

Strømproblemer og feilretting førte til at Østfoldbanen i går kveld ble stengt mellom Mysen og Rakkestad samt mellom Ski og Ås. Natt til torsdag går trafikken igjen.

Mellom Mysen og Rakkestad hadde en kjøreledning har falt ned på linjen, mens strekningen mellom Ski og Ås stengt på grunn av en feilretting fra klokken 22.25. Rundt klokka kvart over fire natt til torsdag, noe før prognosen, var feilrettingen fullført. Den er knyttet til arbeidet med Follobanen.

City-treneren etter tapet: Det beste laget vant

Manchester City kom aldri i gang og røk 0-2 borte mot formsvake Southampton i ligacupen sent i går kveld. Et innhopp fra Erling Braut Haaland kunne ikke redde semifinale.

– Det beste laget vant. Vi spilte ikke bra, og dette ble en dårlig kveld for oss. Når du ikke er forberedt til å spille denne kampen, kommer du bitte litt for sent i det man gjør. Da scorer man ikke mål, sa City-manager Pep Guardiola til BBC etter kampen.