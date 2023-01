Norsk kvinne dømt i Hellas blir ikke utlevert fra Norge

Kvinnen skal ha blitt gjort medskyldig i å sende 34 gram cannabis i brevpost fra Spania til Hellas, og dømt for dette forholdet i 2014.

Selv hevder hun at hun ikke kjente til rettssaken eller dommen. Hun har også uttalt at hun ikke kjenner til det hun er dømt for, skriver Bergens Tidende.

Hordaland tingrett konkluderte i fjor med at vilkårene for utlevering ikke var oppfylt, og nå har statsadvokat Rudolf Christoffersen i Hordaland stadfestet dommen og sendt brev til greske myndigheter om at kvinnen ikke vil bli utlevert.

Ifølge Christoffersen har greske myndigheter ikke dokumentert at kvinnen – som altså ble dømt uten å ha vært til stede i retten – var lovlig stevnet i saken.

Kvinnens advokat Jørgen Riple sier saken fortsatt vil være en belastning for kvinnen ettersom hun risikerer pågripelse hvis hun reiser til et annet Schengen-land.

Dette fordi greske myndigheter ikke har droppet saken.

Statsadvokaten har bedt greske myndigheter om avklaring av om de nå trekker arrestordren på kvinnen.