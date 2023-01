Østfoldbanen stengt flere steder

– Dette tar tid, skriver Bane Nor på sine nettsider om problemene mellom Mysen og Rakkestad.

Kommunikasjonsrådgiver Øystein Stavdal Paulsen sier til NTB at det er snakk om en kjøreledning som har falt ned på linjen.

Kun linje R22 blir berørt av denne feilen.

I tillegg melder Bane Nor at Østfoldbanen er stengt mellom Ski og Ås på grunn av en feilretting fra klokken 22.25. Prognosen tilsier at strekningen skal gjenåpnes klokken 4.30 torsdag morgen. RE20 og R21 påvirkes av dette.

– Dette er en planlagt feilretting på Ski stasjon i forbindelse med Follobanen, sier Stavdal Paulsen.