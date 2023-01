Det kommer fram i et brev som ble sendt til Skaugum i desember, skriver Budstikka.

Fylkeskommunen har tidligere uttalt at de ikke har innvendinger mot å rive det 30 år gamle fjøset for å sette opp et moderne lagerbygg, som skal brukes til utleie. Fylket er likevel involvert nå fordi fjøset ligger i et LNF-område, som i utgangspunktet har byggeforbud.

Søknaden om å bygge lageret ble sendt av et eksternt selskap, som er eid av kronprinsen.

– Skaugum Gård har som byggherre engasjert en profesjonell aktør for å ta hånd om søknad og oppføring av det nye bygget når tillatelsene foreligger, uttaler kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Kongehuset til avisen.

Hun utdyper at avklaringsprosessen for denne søknaden ikke har handlet om kvaliteten på selve søknaden, men om søknadens form, slik at den er entydig vedrørende hensynet til de rammebetingelsene som er knyttet til eiendommen.

– Som en del av avklaringene valgte søker å henvende seg til fylkeskommunen for å forsikre seg om at søknaden var innenfor de definerte rammebetingelser, fordi kommunen ønsket denne avklaringen.