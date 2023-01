Tolga-saken: Kidnapperne sa de skulle redde 21-åring fra å bli drept

Det kom fram da Marius Ihlebæk, som forsvarer en 24 år gammel mann som er blant de fire tiltalte i Tolga-saken, under rettssaken onsdag i Østre Innlandet tingrett leste opp det den 21 år gamle mannen som ble kidnappet natt til 2. januar i fjor, har fortalt i politiavhør.

Kidnapperne var bevæpnet med pistol og kniv, og den ene hadde skuddsikker vest da de ankom boligen i Vingelen i Tolga. Han ble også utsatt for vold og ble skutt i rumpa da han forsøkte å flykte.

I avhøret fortalte 21-åringen at en av kidnapperne, en 28 år gammel mann, sa til ham i bilen på vei fra Tolga at de skulle redde ham fordi det dagen etter skulle komme noen og skyte ham.

– Det kan ha vært en reell trussel at det skulle komme noen. Han kan ha sagt det fordi han mente det, sier 21-åringen i retten, og legger til at han ble litt beroliget av beskjeden.

– Et redningsoppdrag kan gjøres uten å skyte

I retten tirsdag sa også 28-åringens forsvarer Lars Mathias Undheim at hans klient hele tiden har sett på det han gjorde som en redningsaksjon.

21-åringen sa samme dag at han likevel mente at omfanget av den angivelige redningsaksjonen var unødvendig.

– Jeg tenker at et redningsoppdrag kan gjøres uten skuddsikker vest og å skyte, sa 21-åringen.

Fikk trusler fra kriminelt miljø

Under rettssaken tirsdag kom det også fram at 21-åringen hadde opparbeidet seg en betydelig narkotikagjeld høsten 2021. Samtidig mottok han meldinger med drapstrusler fra personer i et kriminelt miljø i Oslo-området med krav om å gjøre opp gjelda.

I en meldingsutveksling på fornærmedes telefon fra romjula kan det se ut til at den fornærmede ville stjele en bag med narkotika og penger fra en leilighet i Oslo sentrum som han befant seg i.

Bortføringen 2. januar endte i den 28 år gamle kidnapperens leilighet på Røa i Oslo, der han tok opp en videoforklaring av 21-åringen. Der forklarer 21-åringen at han etter snakket om å stjele narkotikaen hadde overlevert noe til den ene personen som hadde truet ham, men han vil i retten ikke si hva dette var.

Ble bedt om å få seg jobb og utdanning

Han snakket også med den 24 år gamle tiltalte på telefon før han fikk dra fra leiligheten i 20-tiden 2. januar etter å ha sovet ut, dusjet og fått klær og mat.

– Jeg fikk beskjed av ham om å fikse meg en ordentlig jobb og utdanning. Han tipset meg om en jobb som han kunne hjelpe meg med å få, sier 21-åringen.