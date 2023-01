Odin-saken i Trondheim henlagt som ikke straffbart forhold

Saken er henlagt som intet straffbart forhold, opplyser Trøndelag statsadvokatembeter.

18-åringen fra Skaun forsvant etter en bytur i Trondheim natt til søndag 18. november i 2018. Hva som skjedde med Odin denne natten er uvisst.

– Politiet har lagt til grunn at Odin er død. Etter statsadvokatenes gjennomgang av det omfattende etterforskningsmaterialet er dette den eneste logiske forklaringen på at Odin ikke er funnet. Det mest sannsynlige hendelsesforløp er at Odin har havnet i sjøen natt til 18. november 2018 der han sist ble observert på Brattøra Pir 2, skriver statsadvokaten i en pressemelding.

18-åringens pass, mobil og pengebok lå igjen på Brattøra Pir 2, heter det videre.

Statsadvokat Kaia Storjord presiserer overfor NTB at funnet av disse gjenstandene gjør at det ikke er sannsynlig at Odin har forsvunnet frivillig, ved for eksempel å ha reist et sted.

Odins foreldre sa i november i fjor at de ikke var tilfreds med at saken kunne bli henlagt uten at de hadde fått svar.

Odins far, Dan Yngve Jacobsen, sa til Adresseavisen at de hadde håpet på et annet resultat.

– Vi hadde håpet at politiet skulle grave dypere i saken. Det er steiner som ikke er snudd, mente han.