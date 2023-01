100 nye behandlingsmetoder innført i Norge

​​​​​– Dette er gledelig. Hver nye, effektive og trygge metode vi kan innføre, betyr mye – først og fremst for pasientene i Norge, men også for pårørende og klinikere, sier administrerende direktør i Helse vest Inger Cathrine Bryne, som også er leder av Beslutningsforum, i en pressemelding.

Nye metoder er et samarbeid for de regionale helseforetakene som skal beslutte innføring av nye behandlinger og diagnostikk i spesialisthelsetjenesten. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) er fornøyd med hvordan det har fungert etter at det ble innført endringer.

– En evalueringsrapport for system for Nye metoder fra 2021 viste at systemet trengte forbedringer på flere områder for å kunne håndtere en økende saksmengde og sikre tillit til systemet. Tallene som Nye metoder legger fram nå, viser at utviklingen går i riktig retning. Jeg vil berømme aktørene for arbeidet de har lagt ned i 2022, sier Kjerkol i en pressemelding.