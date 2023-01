Nordlandssykehuset hever beredskapen

Gul beredskap innebærer at situasjonen er uavklart, og at det kan bli behov for ekstraordinær innsats og ressurser.

Årsaken er fulle sengeposter og fullt akuttmottak i Bodø, kombinert med høyt belegg på medisinske sengeposter i Lofoten og Vesterålen, opplyser foretaket i en pressemelding.

Noen pasienter får utsatt utredning eller behandling. De vil bli kontaktet av sykehuset.

I tillegg er det mange pasienter som egentlig kan skrives ut.

– Det er viktig at kommunene gjør det de kan for å ta hjem utskrivningsklare pasienter, sier viseadministrerende direktør Beate Sørslett.