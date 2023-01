Overgrepssiktet barnehageansatt løslatt av politiet

Gulating lagmannsrett mener det ikke er sannsynlighetsovervekt for at han har begått overgrepene, skriver Bergensavisen.

Mannen ble pågrepet og framstilt for varetektsfengsling i forrige uke, men tingretten kom fram til at han burde løslates. Politiet anket, men lagmannsretten har kommet fram til det samme.

– Han er lettet. Det har vært en stor belastning for ham. Han har levd med disse anklagene siden fredag, sier forsvareren, advokat Einar Råen.

Påtalemyndigheten tar avgjørelsen til etterretning.

– Vi mente det var skjellig grunn til mistanke, og at det var bevisforspillelsesfare. At retten har vurdert dette annerledes, vil få betydning for måten vi legger opp den videre etterforskningen på, sier politiadvokat Guro Steffensen.