Timian trekkes fra markedet

Vatan Engros trekker tilbake produktet Bagdat Timian Kekik fra Tyrkia. Årsaken er innhold av plantegifter (pyrrolizidin alkaloider) over gjeldende grenseverdi. Mattilsynet tok ut prøven i forbindelse med et overvåkingsprogram for plantegifter. Foto: Yami Trading As / NTB