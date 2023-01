– På bakgrunn av opplysninger som har fremkommet i etterforskningen, er siktelsen mot ham utvidet. Den omfatter nå også å ha hensatt jentene i en hjelpeløs tilstand. Dette er bakgrunnen for at han fremstilles for fengsling i dag, opplyser politiadvokat Benedicte Granrud.

Mannen ble søndag siktet for narkotikasalg etter at tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) døde i Spydeberg, trolig av en overdose narkotika. Han har tidligere nektet straffskyld for dette.

Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling i Follo og Nordre Østfold tingrett i Ski klokken 13. Politiet vil begjære at også dette rettsmøtet holdes for lukkede dører av hensyn til etterforskningen.

Tvillingsøstrene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen ble funnet døde i Spydeberg i helgen. Foto: Privat / NTB

Anke ikke bestemt

Fra før er en mann i 20-årene siktet for uaktsomt drap i saken. Han nekter straffskyld, men ble mandag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Mannen har ikke bestemt seg for om han vil anke kjennelsen. Avgjørelsen blir trolig tatt torsdag, opplyser hans advokat Knut Ditlev-Simonsen til NTB.

Det kan også bli aktuelt med en prejudisiell observasjon av den siktede, som ifølge Ditlef-Simonsen har det tungt etter hendelsen.

Uklart om tilsynssak

De to jentene bodde på en barnevernsinstitusjon i distriktet, men ble meldt savnet rundt et døgn før de søndag ble funnet døde i leiligheten til mannen i 20-årene. En tredje tenåringsjente ble kjørt til sykehus for behandling.

Det var mannen som selv ringte politiet og nødetatene.

Det er foreløpig ikke kjent hva slags stoff jentene døde av.

Det er heller ikke klart om Statsforvalteren i Oslo og Viken formelt vil åpne tilsynssak etter den tragiske hendelsen.

– Vi jobber med å skaffe oss oversikt og gjør nødvendige undersøkelser, opplyses det derfra.

Krever gjennomgang

Både barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og barneombud Inga Bejer Engh sier de forventer en grundig gjennomgang av hva som skjedde, særlig ettersom jentene var under tilsyn av barnevernet.

Ifølge regiondirektør Ingrid Pelin Berg i Bufetat region øst skal barnevernet gå gjennom hendelsesforløpet.