De tre hovedtiltalte erkjenner delvis straffskyld for Tolga-kidnappingen

Det sa de da rettssaken startet i Østre Innlandet tingrett på Hamar tirsdag.

En 24 år gammel mann er tiltalt for å ha planlagt kidnappingen, mens to menn på 25 og 28 år er tiltalt for å ha gjennomført selve kidnappingen på Tolga natt til 2. januar i fjor.

Den fjerde tiltalte, en 26 år gammel mann som politiet mener kjørte mannen som ble bortført fra Hamar til Oslo, nektet straffskyld.

De to mennene på 25 og 28 år som skal ha gjennomført selve kidnappingen, erkjente også delvis straffskyld for grov kroppsskade i forbindelse med at mannen som ble kidnappet, ble slått, sparket og skutt i baken under hendelsen i fjor. Den tiltalte 24-åringen nektet straffskyld for dette.

For øvrig erkjente de tiltalte ulik grad av skyld for de øvrige tiltalepunktene, som blant annet omfatter vold, trusler, bæring av skytevåpen på offentlig sted og narkotikasalg.