– Å bygge et lag som skal lede partiet fram til det viktige kommunevalget til høsten, sammen med folk fra hele landet, er en spennende utfordring, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding.

Tirsdag ble hun innstilt av sentralstyret i Arbeiderpartiet til å lede valgkomiteen. Innstillingen går nå videre til landsstyret i partiet som tar en endelig avgjørelse om sammensetningen av komiteen.

Valgkomiteens jobb blir å foreslå kandidater til sentralstyret og ledelsen på Arbeiderpartiets landsmøte 4.–6. mai.

AUF-leder Astrid Hoem og parlamentarisk leder Rigmor Aasrud er blant de andre politikerne som er foreslått som medlemmer av komiteen.

Kan komme utskiftninger

Arbeiderpartiet har for tiden kun én nestleder, men har i perioder hatt to. Derfor kan det bli valgt inn en ny nestleder på landsmøtet.

Det kan også komme andre utskiftninger i toppledelsen, men statsminister Jonas Gahr Støre sitter etter alt å dømme trygt som partileder.

– Jeg er godt fornøyd med sentralstyrets innstilling til hele valgkomiteen, som jeg mener gjenspeiler bredden vi har i Arbeiderpartiets rekker, sier Støre i en pressemelding.

VG meldte om nyheten først.

– Bredden i partiet

Det er lang tradisjon for at valgkomiteen i Arbeiderpartiet ledes av LO-lederen, men det har også blitt gjort noen unntak fra dette de siste årene.

– Arbeiderpartiets sentralstyre skal representere bredden i partiet vårt, og det blir en viktig del av arbeidet for valgkomiteen. Den brede arbeiderbevegelsen i Norge er ikke komplett uten fagbevegelsen, og disse båndene er sterke. Derfor er jeg veldig glad for at LO-lederen ønsker å ta dette viktige vervet, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

Foruten Følsvik er følgende personer innstilt til å være med i valgkomiteen:

* Astrid Hoem, AUF

* Frode Jacobsen, Oslo

* Rigmor Aasrud, Innlandet

* Even Røed, Buskerud

* Sigurd Rafaelsen, Finnmark

* Elin Weggesrud, Vestfold og Telemark

* Marianne Bjorøy, Vestland

* Åsmund Aukrust, Akershus

* Amund Hellesø, Trøndelag

* Frode Fjeldsbø, Rogaland