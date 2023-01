Den andre siktede etter dødsfallene i Spydeberg nekter straffskyld

En mann er fengslet, siktet for uaktsomt drap, mens en annen mann er siktet for narkotikasalg etter at de to tvillingjentene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) døde i Spydeberg.

– Min unge klient erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen mot seg. Han er ikke siktet for på noen måte å ha forårsaket de tragiske dødsfallene. Utover dette har jeg ikke anledning til å kommentere saken på nåværende tidspunkt, sier Haakon Åsli Skogstad, forsvarer til mannen som er siktet for narkotikasalg, til NTB.