Mann i 70-årene siktet for overgrep mot barnebarn

Mannen er siktet for voldtekt av barn under 14 år, skriver Romerikes Blad. Siktedes forsvarer, advokat Hilde Mo, opplyser til avisen at hennes klient ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen, men at han har erkjent at «han kan ha gått over streken». Mannen har samtykket til varetektsfengsling.

Siktede ble framstilt for varetektsfengsling i Romerike og Glåmdal tingrett lørdag. Påtalemyndigheten begrunner fengslingsbegjæringen med bevisforspillelsesfare.

– Alvorligheten i mistankegrunnlaget veier tungt og det er viktig at mistenkte ikke får muligheten til å påvirke disse etterforskningsskrittene, særlig nå innledningsvis. At mistenkte risikerer en streng straff hvis han skulle bli dømt, øker sannsynligheten for at han vil forsøke å forspille bevis på denne måten, skriver tingretten i kjennelsen.

Politiadvokat Qasim Bhatti sier til RB at det per nå er én fornærmet i saken.