Gharahkhani og Trettebergstuen taler i Shabana Rehmans gravferd

Trettebergstuen og Gharahkhani representerer regjeringen og Stortinget sammen med arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen tirsdag. Også kronprins Haakon vil være til stede under seremonien.

Regjeringen besluttet i forrige uke å hedre samfunnsdebattanten, frihetsforkjemperen og komikeren Shabana Rehman med gravferd på statens bekostning.

Human-Etisk Forbund (HEF), som leder gravferdsseremonien, opplyser til NTB at det vil bli både taler og kunstneriske innslag. I tillegg til Trettebergstuen og Gharkani vil Cristian Lomsdalen fra HEF tale.

Åpent for allmennheten

Rehman gikk bort 29. desember etter knapt ett år med kamp mot kreft.

Generalsekretær Trond Enger i HEF takker Oslo kommune som har gitt spesiell anledning til å bruke rådhuset til gravferden tirsdag klokka 12. Han sier det er svært mange som ønsker å ta et siste farvel.

– Det har vært mange som har tatt kontakt med oss eller via minnesiden. Vi forventer stor pågang i morgen og henstiller til dem som vil være til stede i rådhuset, om å komme tidlig, og ikke ta med store vesker eller bager

Det er rundt 1.000 plasser totalt i Oslo rådhus, hvorav drøyt 800 er tilgjengelig for offentligheten. Resten av plassene er holdt av til venner, familie og offisielle gjester.

Fire musikere

Dørene åpner klokka 10.30. Politiet vil gjennomføre adgangssjekk. Dørene stenger når alle plasser er opptatt, eller innen 11.30. Etter det ankommer offisielle gjester.

De fem musikalske innslagene inkluderer både nyere musikk og tradisjonelle musikkstykker som gjenspeiler Rehmans bakgrunn. Disse inkluderer en instrumental versjon av «Mitt lille land» av Ole Paus.

Kristian Hernes på flygel, Steinar Ofsdal på fløyte, Espen Wensaas på gitar og Sanskriti Shrestha på tabla, et nordindisk musikkinstrument som består av to trommer, vil sammen sørge for framføringen.