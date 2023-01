Politiet henlegger saken mot avdøde i Lavangen

– I praksis betyr det at saken er lagt bort og at det ikke skjer mer med den. Henleggelsesbegrunnelsen, at siktede er død, sier ingenting om mistankens styrke. Det betyr kun at saken er lagt bort uten noen videre realitetsvurdering, sier førsteadvokat Hugo Henstein til avisen.

Natt til 9. desember ble 49 år gamle Hans Arne Nystad skutt og drept av politiet i Lavangen. Helsepersonell og politi dro til boligen til Nystad etter at han selv kontaktet Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). Da politiet ankom stedet, skal Nystad ha sittet i en hjullaster og kjørt mot politibilen slik at den veltet.

En av politibetjentene skal deretter ha avfyrt minst 16 skudd mot hjullasteren, mens den andre politibetjenten fortsatt satt i bilen. Politibetjenten som skjøt mot hjullasteren, har hatt status både som fornærmet og mistenkt. Politiet på sin side siktet Nystad for drapsforsøk på politiet.

– At saken er henlagt, er som forventet i og med at siktede er død. Det betyr at saken er ferdig etterforsket fra politiet side, sier bistandsadvokat Mads Wallerheim, som bistår politibetjentene.