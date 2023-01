Statsforvalteren oppretter tilsynssak mot psykiater

– Vi har mottatt flere henvendelser om den samme psykiateren, opplyser Statsforvalteren i Oslo og Viken i en pressemelding.

Rød-Larsen leverte et formelt varsel til Statens helsetilsyn, som startet innledende undersøkelser i desember.

Rød-Larsen var ikke psykiaterens pasient, men hun mener at han misbrukte sin legerolle fordi hun var syk med spiseforstyrrelser. Ifølge Hilde Rød-Larsen hadde hun og psykiateren sex i terapirommet flere ganger i 1999 og 2000, skriver VG.

– Vi har gjennomgått opplysningene vi i desember mottok om en psykiater, og finner at de gir grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging. Det betyr at vi har funnet grunn til å undersøke forholdene nærmere, heter det i pressemeldingen.

Flere varsler

Statsforvalteren har bedt psykiateren om å komme med opplysninger til saken innen 30. januar.

Ifølge både VG og TV 2 omfatter tilsynssaken også flere andre varsler. Den mest alvorlige av disse sakene dreier seg om påstander om seksuelt krenkende opptreden mot en mindreårig som var i terapi hos psykiateren i 2002, ifølge TV 2.

Helsetilsynet konkluderte i 2004 med at psykiateren ikke hadde handlet i strid med faglig forsvarlighet i helsepersonelloven eller brutt helselovgivningen.

– Den aktuelle saken ble grundig behandlet for over 20 år siden og avsluttet uten at det ble reist kritikk mot psykiateren. Det var heller ikke noe grunnlag for å kritisere ham, og jeg ser ingen grunn til at konklusjonen skal bli annerledes i dag, sier psykiaterens advokat Halvard Helle.

De to andre sakene er etter det TV 2 erfarer, klager på dårlig og lite forutsigbar behandling hos psykiateren.

Kjenner seg ikke igjen

Om saken med Rød-Larsen sier Helle at den gjelder personlige forhold mellom to samtykkende voksne, langt tilbake i tid.

– Han kjenner seg ikke igjen i fremstillingen forfatteren gir i dansk og norsk presse. Det oppsto aldri noen formell eller reell behandlingsrelasjon mellom dem, verken første gang de møttes i en sosial sammenheng, eller på noe tidspunkt senere, sier Helle.

I forbindelse med Rød-Larsens roman «Diamantkvelder» fortalte hun i et intervju med den danske avisen Information at romanen springer ut fra opplevelser i eget liv – med en psykiater som inviterte henne til å ha sex i terapirommet.

– At hun mange år senere redefinerer relasjonen i forbindelse med skrivingen av romanen og lanseringen av denne i Norge og Danmark, endrer ikke bildet, sier Helle.